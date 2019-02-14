شقيقة ملك تايلاند تعتذر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك اعتذرت الشقيقة الكبرى لملك تايلاند الأميرة أوبولراتانا، عن التسبب في «مشكلات» بسبب محاولتها الصادمة للترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، والتي تم إبطالها. وكتبت الأميرة «67 عاما» على صفحتها على موقع انستجرام في وقت متأخر من مساء أمس الأول «آسفة، لأن إصراري المخلص للعمل من أجل البلاد والشعب تسبب في مشكلات لم يكن ينبغي أن تحدث في هذا الوقت وهذا العصر». وجاء اعتذار الأميرة بعد يوم من إعلان لجنة الانتخابات أن الأميرة غير مؤهلة للترشح في الانتخابات العامة المقررة يوم 24 مارس، وهي الأولى التي تجرى منذ انقلاب عام 2014 .



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