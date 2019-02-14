شكرا لقرائتكم اليمن.. انتفاضة القبائل ضد الحوثي تتوسع من حجة لعمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتفضت قبائل عذر في عمران ضد ميليشيا الحوثي، معلنة انضمامها إلى المقاومة الشعبية.

وعمدت القبائل إلى قطع خطوط إمداد الميليشيات إلى حرض وتدمير آلياتها.

وفي التفاصيل، اشتعلت المعارك مساء الأربعاء في جبهة تقع شمالي محافظة عمران، بين القبائل وميليشيا الحوثي الانقلابية، بمحاذاة المعارك الدائرة في شرق مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونشبت المعارك إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي، على قبائل سوده في عذر التابعة لمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران شمال صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا شنت هجومها بعد أن رفضت القبائل مطالب بفتح مناطقهم لمرور التعزيزات الحوثية إلى مناطق حجور، حيث تدور معارك بين مقاتلي القبائل هناك والحوثيين.

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وبحسب وسائل إعلام يمنية فإن المعارك الميدانية، لازالت مستمرة بين مسلحي الحوثي ورجال القبائل، وسط فرار جماعي للحوثيين، وسقوط قتلى وأسرى، من الميليشيات لم تذكر عددهم.

وإلى الغرب، من #قبائل_سوده تدور معارك بين الحوثيين و #قبائل_حجور في منطقة العبيسة، حققت فيها القبائل تقدماً، خلال اليومين الماضيين، وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر ميداني إن رجال القبائل يستميتون في الدفاع عن مواقعهم في ظل محاولات الحوثيين تحقيق أي اختراق في المنطقة، وتدور أشرس المعارك منذ ثلاثة أيام في منطقة العبيسة.

غير أن القبائل نقلت المعركة من الدفاع إلى الهجوم وسيطرت خلال اليومين الماضيين على قرية وجبل القيم الواقع شرق مديرية كشر، بعد سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح.

كما أسر رجال قبائل حجور أكثر من 25 مسلحاً حوثياً، وأعطبوا عربة عسكرية نوع BMB.