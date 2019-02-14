نتنياهو يلتقي بوزير خارجية عمان ويلمح لتقارب دول عربية أخرى مع إسرائيل

وارسو (رويترز) - التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على هامش مؤتمر للشرق الأوسط ترعاه الولايات المتحدة في وارسو يوم الأربعاء، وألمح إلى أن دولا عربية أخرى تشارك في المؤتمر تتواصل مع إسرائيل.
ونقل بيان أصدره مكتب نتنياهو عنه قوله لبن علوي الذي استضافت بلاده رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكتوبر تشرين الأول "كثيرون يحذون حذوكم، ومن بينهم بعض الموجودين هنا اليوم في المؤتمر".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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