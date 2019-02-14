أمل زكريا تتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة حول مدى الاهتمام بالفلاح المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة امل زكريا قطب عضو مجلس النواب عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن مدى الاهتمام بالفلاح المصرى اجتماعيا وصحيا حيث أنه اكثر عرضة للأمراض المتنقلة وأكثر عرضة للمرض. وأضافت فى طلبها أن الفلاح يعانى كثرة الأعمال القوية فيقلب التراب المصرى والمياه من الترع والمراوى لابد من الاهتمام به صحيا واجتماعيا ووضع منظومة ضمانية له حيث إنه ليس له أى مصدر دخل غير أعمال الزراعة التى تعرضة للخطر اليومى ، وخاصة أن الفلاح هو عمود فقرى للأمن القومى المصرى.

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