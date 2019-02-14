رئيس الوزراء يلتقي مجلس صناعة الكيماويات لبحث زيادة الصادرات

صدى البلد

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ، أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة من أجل مناقشة تحديات تلك القطاعات ومقترحات لحلها وكذلك سبل زيادة الصادرات، ومناقشة مقترحات برنامج دعم الصادرات.

وقال عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن هذا اللقاء يأتى استكمالا للمشاورات واللقاءات بين رئيس الحكومة ومجتمع المصدرين للتعريف بأنشطة القطاعات وتحدياتها وفرصها التصديرية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تؤكد اهتمام الحكومة المصرية بدعم...