كيدانيان: وضع السياحة في لبنان ممتاز لناحية النمو الحاصل

اشار وزير السياحة افيديس كيدانيان الى ان وضع السياحة في لبنان ممتاز لناحية النمو الحاصل، وعيد الحب مناسبة استثنائية والاقبال عليها في الفنادق والمطاعم والملاهي كان لافتاً.
اوضح في حديث اذاعي، ان العام 2019 شهد عودة كبيرة للسياح الأوروبيين ووجود لا بأس به للسياح العرب وعدد السياح الإجمالي تخطى المليون وتسعمئة ألف، والعام الماضي وهو ثاني أفضل عام بعد 2010.
واعلن كيدانيان مواصلة العمل لفتح اسواق روسيا والصين السياحية، لاستقبال وفود من هذه البلدان.
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