حوري: الحكومة ائتلافية تمثل معظم القوى السياسية وليست حكومة فريق دون آخر

أمل، مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ​عمار حوري​، في ذكرى اغتيال ​رفيق الحريري​، "في ان تتوصل الحكومة الى حل لقضايا المواطنين المعيشية والاقتصادية"، مشيرا الى ان "في ​ذكرى 14 شباط​ كلنا أمل ونمتلك الثقة بان اللبنانيين قادرون على تحسين اوضاعهم في ظل النظام الديمقراطي، وان العيش المشترك هو الحل الوحيد، ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يحمل الامانة، سيكمل المسيرة."

وأكّد حوري في حديث اذاعي ان "الحكومة هي حكومة ائتلافية وتمثل معظم القوى السياسية وليست حكومة فريق من دون آخر وعلينا تطبيق ​الطائف​ بكامله لان لا بديل عنه بخاصة في الجزء الميثاقي الذي اصبح مقدمة ​الدستور​" مشددا على "ان الامور الميثاقية غير قابلة للتعديل لانها كلفتنا حروبا كثيرة لنصل اليها."