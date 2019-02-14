مسئول أمريكي: النظام الإيراني خطر على الأمن والاستقرار العالميين

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (أ ش أ):

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك "إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يتفقان على أن النظام الإيراني يمثل خطرا على الأمن والاستقرار العالميين".

وأضاف هوك ـ في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر (وارسو) لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، نقلتها قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الخميس، أن سياسة إيران الخارجية تهدف إلى الهيمنة على الشرق الأوسط، وأن مؤتمر (وارسو) فرصة لدول العالم، للتعامل مع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط".

وتابع المبعوث الأمريكي أنه يتعين علينا توضيح الدور الإيراني في المخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والصراعات الدائرة في المنطقة، مشيرا إلى أن النظام الإيراني لديه سياسة خارجية ثورية .. حيث تحاول طهران فرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، ولديهم طموح بالهيمنة على بعض الدول في المنطقة.

على صعيد متصل، أدرجت الدول المشاركة في مؤتمر (وارسو) الأزمة اليمنية على جدول أعمال المؤتمر، بسبب الحرب التي اندلعت إثر انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية للنظام الإيراني على الدولة، ودعم (طهران) لها بالصواريخ والتكنولوجيا، حيث يشارك وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في المؤتمر، على رأس وفد يمثل الحكومة الشرعية.