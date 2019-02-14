أسرار صنع ساعات اليد الذهبية

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ساعات اليد: هل فقدت أهميتها في عصر الـ "آي فون" أم تحولت إلى أكسيسوار يشير إلى مكانة الإنسان في المجتمع وذوقه؟

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وإذا كنا نتكلم عن ساعات اليد الذهبية أو الفضية والمزينة بالأحجار الكريمة، فإن الحديث يجمع في آن معا بين تقنيتين دقيقتين، هما صناعة الساعات وصياغة الجواهر.

من الطريف أن أبرز الساسة ورجال الأعمال يرتدون اليوم الساعات اليدوية، بينما كان ذلك وقفا على النساء حتى مطلع القرن العشرين، وكان الرجال الحقيقيون يحملون ساعاتهم في جيوب ثيابهم...