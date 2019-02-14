حدث في مثل هذا اليوم February 14, 2019

أحداث سياسية وعامة 1804 - قره جورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية. 1859 - أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأمريكية. 1876 - ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف. 1878 - السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعود الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908. 1879 - بدأ "حرب الباسيفيكي" وذلك عندما احتلت القوات التشيلية مدينة "أنتوفاغستا" البوليفية. 1899 - الكونغرس الأمريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية. 1900 - 20000 من القوات البريطانية تغزو "دولة أورانج الحرة" في جنوب أفريقيا وذلك أثناء حرب البوير الثانية. 1905 - زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وهو واحد من أكبر الزلازل في الولايات المتحدة. 1912 - تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت. 1918 - الاتحاد السوفيتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري. 1944 - ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. 1945 - سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي يبدآن القصف الحارق لدريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا الألمانية. 1946 -إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا. 1989 - شركة "يونيون كاربايد" توافق على دفع مبلغ 470 مليون دولار كتعويض للحكومة الهندية لتسببها بكارثة بوبال. 2002 - دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك. 2005 - اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في تفجير سيارته في بيروت. 2018 - جاكوب زوما يستقيل من منصبه كرئيس لجنوب أفريقيا بعد ضغوط من البرلمان الجنوب أفريقي. مقتل 17 شخصًا وإصابة 14 آخرين في حادثة إطلاق نار في مدرسة مارجوري ستونمان داغلاس في بلدة باركلاند بِفلوريدا. مواليد 1483 - الإمبراطور ظهير الدين بابر، مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول. 1602 - فرانشيسكو كافالي، ملحن إيطالي. 1766 - توماس مالتوس، اقتصادي بريطاني. Advertisements 1818 - فريدريك دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية. 1819 - كروستوفر شولز، صحفي ومخترع أمريكي. 1869 - تشارلز ويلسون، عالم فيزياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927. 1895 - ماكس هوركهايمر، فيلسوف وعالم اجتماع ألماني. 1898 - فريتز زفيكي، عالم فيزياء وفلك سويسري. 1902 - ثيلما ريتر، ممثلة أمريكية. 1904 - هرتا كوسينن، سياسية فنلندية. 1913 - جيمي هوفا، زعيم اتحاد عمال أمريكي. 1917 - هيربرت هاوبتمان، عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985. 1927 - سيزو كاتو، ممثل أداء صوتي ياباني. 1937 - سهير البابلي، ممثلة مصرية. وفيات 1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي. 1779 - جيمس كوك، مستكشف إنجليزي. 1943 - ديفيد هيلبرت، عالم رياضيات ألماني. 1961 - زكريا أحمد، ملحن مصري. 1976 - سيد النقشبندي، منشد ديني مصري. 1981 - شفيق نور الدين، ممثل مصري. 1985 - فرانسيسكو تامايو تيبيس، عالم نبات فنزويلي. 2002 - ناندور هيديكوتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري. 2005 - رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان. 2016 - محمد المختار المهدي، عالم أزهري مصري. 2017 - نجاح أديب الساعاتي، أوَّل صيدلانيّة تتخرَّج من الجامعة السورية.

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