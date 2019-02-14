رونو مستمرة في سيطرتها على مبيعات السيارات

أعلنت مجموعة رونو المغرب، أن مبيعاتها من السيارات بلغت 5203 سيارة، خلال شهر يناير 2019، وهو ما مثل نسبة 41.1 بالمائة من حصة السوق، مشيرة إلى أن هذه المبيعات ساهمت في تعزيز ريادتها على مستوى سوق السيارات الخاصة والموجهة لاستعمالات أخرى ذات المنفعة.

وأفادت الحصيلة التجارية الشهرية لفرع المجموعة الفرنسية في المغرب، أن الشهر الأول من العام الجاري كان شاهدا على تسويق 318 من العربات الموجهة لاستعمالات أخرى ذات المنفعة، وتسجيل ارتفاع نسبته 96.3 في المائة مقارنة مع يناير 2017، التي كانت حصتها السوقية آنذاك ممثلة في 30.4 في المائة.

وعلى صعيد مبيعات السيارات الخاصة، فبلغت 4885 عربة، ما يمثل 42.1 في المائة من حصة السوق في المبيعات الوطنية، وأشارت رونو المغرب إلى أن تحقيق هذه النتيجة يعود أساسا إلى مبيعات سيارات علامة داسيا، التي بلغت 3624 وحدة في يناير 2019،التي نالت نسبة 31.2 في المائة من إجمالي السوق.

وكانت مبيعات السيارات رونو بالغة رقم 1414 وحدة، أي 11.2 في المائة من السوق، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن مبيعات العلامة الفرنسية خلال أشهر السنة الماضية، بلغت 25 ألفا و769 وحدة، أي 41.1 في المائة من حصة سنة 2017، و14.5 في المائة العام الماضي 2018.