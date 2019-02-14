استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي، نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن أحزاب اليمين الإسرائيلي تحصل على 60 مقعدا سوية، في حال لم تتوحد أحزاب اليمين الصغيرة.

وأظهر الاستطلاع أن عددا من أحزاب التي يفترض أن تشكل الائتلاف الحكومي القادم لن تتجاوز نسبة الحسم، بينها "البيت اليهودي" و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو" و"الاتحاد القومي".

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "يسرائيل هيوم" و"i24news"، بواسطة معهد "مأغار موحوت"، فإن الليكود يحصل على 32 مقعدا، يليه حزب "مناعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس ويحصل على 19 مقعدا.

وأشار الاستطلاع إلى أن "يش عتيد" يحصل على 12 مقعدا، وتكون القائمة المشتركة القوة الرابعة وتحصل على 9 مقاعد، مقابل 9 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و8 مقاعد لحزب "العمل"، و7 مقاعد لـ"ميرتس"، و6 مقاعد لـ"اليمين الجديد"، و 5 مقاعد لكل من "زيهوت" و"الحركة العربية للتغيير"، و4 مقاعد لكل من "شاس" و"غيشر.

وأظهر الاستطلاع أن 7 أحزاب على الأقل لن تتجاوز نسبة الحسم، وهي "هتنوعاه" و"البيت اليهودي" و"ياحاد" و"الاتحاد القومي" و"يسرائيل بيتينو" و"كولانو" و"عوتسما يهوديت".

Advertisements

وبحسب النتائج فإن مجموع الأصوات التي يحصل عليها كل من "الليكود" و"يهدوت هتوراه" و"اليمين الجديد" و"زيهوت" و"شاس" و"غيشر" يصل إلى 60 مقعدا.

في المقابل، فإن عدد المقاعد التي يحصل عليها ما يسمى بـ"الوسط – اليسار"، "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد" و"العمل" و"ميرتس" يصل إلى 46 مقعدا، بينما تحصل الأحزاب العربية على 14 مقعدا.

يذكر في هذا السياق أن حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" أعلنا يوم أمس، الأربعاء، أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لخوض الانتخابات سوية.

وكان رئيس الحكومة ورئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، قد دعا أحزاب اليمين إلى الوحدة حتى تعبر نسبة الحسم، ولتجنب خسارة نحو 7 مقاعد لمعسكر اليمين.

شمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 604 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4%.