حالة الطقس: أمطار محلية وانخفاض في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تسقط أمطار محلية، اليوم الخميس، وخاصة في شمالي البلاد، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

ومن المتوقع أيضا أن تشتد سرعة الرياح، كما يتوقع أن تسقط في ساعات الليل أمطار غزيرة في شمالي ووسط البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 12 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 14 – 6، صفد 11 – 2، طبرية 18 – 8، الناصرة 13 – 5، حيفا 16 – 9، يافا 17 – 9، القدس المحتلة 12 – 3، عسقلان 17 – 9، عين جدي (البحر الميت) 24 – 11، بئر السبع 16 – 6، أم رشرش (إيلات) 23 – 10.

ويوم غد، الجمعة، يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 6 درجات، ويكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى غائما، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الأمطار وتكون مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق المناطق الشمالية من البلاد، كما تمتد الأمطار للمناطق الوسطى أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.