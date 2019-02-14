شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول وفد أجنبي لزيارة القرية التراثية النموذجية في ساه بحضرموت والان مع التفاصيل

وصل مساء الأربعاء أول وفد أجنبي من المملكة المتحدة لزيارة القرية التراثية النموذجية بمنطقة سكيدة في مديرية ساه بمحافظة حضرموت.

واستمع الوفد - الذي ضم ثلاثة أطباء بريطانيين - إلى شرح مفصل حول مكونات القرية وأقسامها من الشيخ عبد الله مبارك بن قعفان صاحب فكرة إنشاء القرية ومؤسسها.

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وتجول الوفد - الذي رافقه المدير العام لمديرية ساه عبد الله يماني الجابري – بالقرية، مبديًا إعجابه بما حوت عليه القرية من أقسام توثق العادات والموروث الشعبي للمنطقة منذ حقب زمنية بعيدة.

وعبّر الوفد الأجنبي الزائر عن سعادته بالتعرف على هوية وتاريخ المنطقة، شاكرين مالك القرية التراثية على ما يبذله من مساعٍ للحفاظ على هوية المنطقة الثقافية.

يُذكر أن القرية التراثية - التي افتتحتها وكيل وادي حضرموت عصام حبريش الكثيري رسميًا نهاية يناير الماضي - تضم عدة أقسام للأدوات المنزلية والأسلحة القديمة وتربية الأطفال والمعدات الزراعية والزراعة والطبخ والملابس القديمة والحرف اليدوية وقسمًا للصور الفوتوغرافية الثقافية.