شكرا لقرائتكم خبر عن جول سيجال: مؤتمر وارسو يهدف لتحجيم الإرهاب الإيراني والان مع التفاصيل

قال جول سيجال السياسي الأمريكي إن اجتماعات وارسو التي بدأت، الأربعاء، في العاصمة البولندية سوف تعمل على تحجيم الإرهاب ومواجهة أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط، وفقا للعين الإخبارية.

وأكد جول سيجال مدير الشبكة الأمريكية للعمل من أجل العدالة والمستشار السابق في الكونجرس، لـ"العين الإخبارية"، أن ملف الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط سوف يكون حاضرا بقوة على طاولة مناقشات اجتماعات وارسو، خصوصا مع الإعلان عن سحب القوات الأمريكية في سوريا، حيث إن الولايات المتحدة لا تريد عودة تنظيم داعش مجددا للعمل على الأرض.

وأشار السياسي الأمريكي إلى أن الإرهاب الذي ينمو في الشرق الأوسط يشكل خطرا كبيرا على شركاء الولايات المتحدة في أوروبا، حيث عانت عدة دول من ضربات إرهابيه كفرنسا وألمانيا وإنجلترا مؤخرا.

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ونوه بأنه أصبح من غير المسموح لتنظيم داعش النمو مجددا في الشرق الأوسط، لأن تأثيره يطال العالم كله.

وحول تدخل إيران سلبيا في عدة مناطق بمنطقة الشرق الأوسط، قال سيجال إن النظام الإيراني يبالغ في ممارساته وتهديداته، وهذا الأمر لن يستمر للأبد، حيث إن تدخل نظام طهران في سوريا والعراق واليمن وسوريا وليبيا أصبح معلوما للجميع، وأتوقع أن يصدر بيان وتوصيات حادة اللهجة من اجتماعات وارسو.

وأكد سيجال أن المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو يبحث تقليل مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط، وبالتالي أمريكا وحلفاؤها في أوروبا لن يقفوا مكتوفي الأيدي ضد الممارسات الإرهابية الإيرانية في الشرق الأوسط.