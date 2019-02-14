شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تشكك في رواية قطر بشأن صفقة إنقاذ صهر ترامب والان مع التفاصيل

شككت الكاتبة الأمريكية بيس ليفين في صحة الرواية القطرية بشأن صدمتها أو عدم علمها بشأن صفقة إنقاذ مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، عندما شارك صندوقها السيادي في حلّ مشكلة مديونية ناطحة السحاب التي تملكها عائلة كوشنر في نيويورك.

وكانت الصحفية الأمريكية تعقّب، في ذلك، على تقرير لوكالة رويترز، نسبت فيه إلى اثنين من المسؤولين (حجبت أسماءهم)، كذلك الناطق باسم شركة بروكفيلد للاستثمار العقاري (التي تساهم بها قطر بنسبة 16%)، قولهم إن قطر لم تكن تعلم بتلك الصفقة التي أنقذت آل كوشنر من إعلان إفلاس عقارهم، وأن معرفة قطر بالصفقة جاءت فقط بعد الإعلان عنها.

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وعلّقت ليفين في مقال نشر عبر صحيفة "فانيتي فير" على تلك المزاعم قائلة: يبدو أنهم لا يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مرارًا عن الصفقة قبل إبرامها، مضيفة أن توقيت تنصّل القطريين من تلك الصفقة بعد أن أصبحت نافذة قانونيًا ولا يمكن التراجع عنها، يثير المزيد من الأسئلة ذات الإيحاءات السياسية المريبة.

وفي إثباتها لزيف ادعاءات قطر فقد سجّلت الكاتبة أن شارلز كوشنر، والد جاريد، التقى وزير المالية القطري علي العمادي، سرًا في أبريل 2017، وأن اللقاء، كما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 19 مارس 2018، تم تلبيةً لطلب قطري رسمي.

وخلصت “ فانيتي فير“ الى أن هناك شيئًا كبيرًا لا يمكن أن يطول إخفاؤه، وراء توقيت التسريب القطري بأنهم فوجئوا وصدموا بالمعلومات التي انتشرت مؤخرًا عن أنهم شاركوا بإنقاذ كوشنر، الذي طالما وصفته الدوحة بأنه صديق السعودية والدول العربية التي قاطعت قطر.