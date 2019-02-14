شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : نعتز بعلاقتنا مع عُمان ويربطنا الماضي والحاضر والمستقبل والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، إعتزاز الإمارات بعلاقتها مع عُمان .

جاء ذلك في تغريدة نشرها في تويتر تعليقاً على التمرين المشترك، بين القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العُماني .

وقال "التمرين المشترك "تعاون 2" الذي استمر لمدة أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العُماني يأتي ضمن التمارين المشتركة لتطوير العمل في ظل التحديات الحالية بالمنطقة" .

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واضاف "نعتز بعلاقتنا مع عُمان ويربطنا الماضي والحاضر والمستقبل".

واختتم اليوم الأربعاء، فى دولة الإمارات التمرين المشترك "تعاون 2" الذى استمر أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش العمانى، وذلك بحضور قائد القوات البرية الإماراتى اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامرى، وقائد الجيش السلطانى اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشى.

وقال قائد القوات البرية الإماراتى- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن التمرين يعد من التمارين المهمة فى المنطقة؛ وذلك لتنمية وتعزيز التعاون العسكرى من القوات البرية الإماراتية والجيش السلطانى العمانى، مؤكدا أن الهدف منه تبادل الخبرات فى مجال العمليات العسكرية والتى ستعود على المشاركين بصقل مهاراتهم القتالية ورفع جاهزيتهم.