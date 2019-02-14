شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتجاوب مع دعوة الحكومة اليمنية وتبدي باستيراد النفط والغاز اليمني والان مع التفاصيل
أبدت الحكومة الهندية، رغبتها في إستيراد النفط والغاز اليمني، وذلك تجاوباً مع الدعوة التي اطلقتها الحكومة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ 13 للطاقة الذي عقد في العاصمة الهندية، نيودلهي .
وبحسب وكالة سبا الرسمية، فقد أكد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دهرميندار برادهان رغبة بلاده في استيراد النفط والغاز اليمني، خلال لقاءه اليوم وزير النفط والمعادن، أوس العود .
وقال أن وزارته مستعدة لحث شركات النفط الهندية لإجراء تواصل مباشر مع اليمن للبدء بالتنسيق والعمل على تحقيق ذلك.
ووضح الوزير الهندي انه تم إجراء لقاءات عديدة مع شركات النفط والغاز الهندية الكبرى وأبرزها شركتي ( ريلينس ، جايل ) لبحث سبل تعزيز العمل الثنائي في مجال شراء النفط و الغاز اليمني.
وخلال مشاركته في المؤتمر، دعا وزير النفط والمعادن، أوس العود الشركات الهندية والعالمية النفطية، إلى شراء النفط والغاز اليمني .
وأستعرض في كلمة القاها بالمؤتمر، الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائي الشحر و رضوم البترولي .. مؤكداً أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 الف برميل يومياً وكذا إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2019م .
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