شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم الحوادث ينفي استهداف مدرسة في حجة والان مع التفاصيل

نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن، الأربعاء، استهداف مدرسة في حجة، شمال غرب اليمن في 2015.

وقال المستشار منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، إن "قوات التحالف استهدفت نقطة تفتيش وإمدادا عسكريا لمليشيا الحوثي بمحافظة حجة في أكتوبر 2015 وما أثير عن إصابة مدرسة قريبة غير صحيح".

وأضاف المنصور أن "مليشيا الحوثي حولت نادي رياضي بمحافظة صعدة إلى ثكنة عسكرية ما يجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً فتم استهدافه في 20 ديسمبر 2017".

وأكد أنه "فيما يخص الادعاء بمقتل 4 يمنيين في قصف قارب مدني يوم 5 أبريل 2017 فإن قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة بها لم تقم بأي عمليات خلال هذا اليوم