شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء في برلين يناقش مستجدات الاوضاع والأحداث في اليمن والان مع التفاصيل

ناقش لقاء جمع سفير اليمن لدى برلين، الدكتور، يحيى الشعيبي، وعدد من مسؤولي ملف اليمن في الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية، مستجدات الأحداث في الينم، ومنها تنفيذ بنود إتفاق ستوكهولم بين الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية بشأن الحديدة .

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن السفير الشعيبي، أطلع الجانب الألماني على الجهود الحكومية في الجانب الاقتصادي والخدمي .. مشيرا الى ما قامت به الحكومة الشرعية بغية تنفيذ اتفاق ستوكهولم والخروقات المستمرة لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة وخروقاتها المستمر لوقف اطلاق النار.

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وأكد المسؤولون الالمان مواصلة بلادهم دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني .

وبلغت حجم المساعدات التنموية والإغاثية المقدمة لليمن خلال العام 2018م بلغت 181 مليون يورو.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية عرقلة تنفيذ بنود إتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، كما أنها ترفض فتح الممرات أمام المساعدات الدولية، بالتزامن مع إستمرار قصفها لصوامع البحر الأحمر التي يخزن برنامج الغذاء العالمي، فيها أطناناً من مادة القمح تكفي ملايين اليمنيين .