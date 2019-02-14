مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين بتحطم طائرة في كينيا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:59 صباحًا, 14 فبراير 2019 م

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قال مصدر في الشرطة، إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة الوادي المتصدع الكبير في كينيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أمريكيين.

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وقال شهود إن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطراري، ثم تحطمت في حقل بمقاطعة كيريشو غربي العاصمة نيروبي.