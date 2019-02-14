الشيوخ الأمريكي: روسيا دولة راعية للإرهاب

الخليج 365/ بغدادطرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اقتراحا بخصوص تحديد هل يمكن اعتبار روسيا دولة تدعم الإرهاب.

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا جاء فيه أنه يجب "مطالبة وزارة الخارجية بتحديد ما إذا كانت تنطبق على روسيا المعايير التي تسمح باعتبارها دولة ترعى الإرهاب".

ودعت المجموعة الإدارة الأمريكية لتحضير تقرير حول الأصول التي يملكها رئيس روسيا، وآخر حول ظروف مقتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف.



وطالبت المجموعة كذلك، بإعادة عمل الصندوق الخاص بدعم "الدول الأوروبية التي تتعرض للتدخل في شؤونها من جانب الكرملين".

ويتحدث التقرير عن الحاجة لتعزيز عمل قسم وزارة الخارجية الأمريكية المشرف على تنسيق الإجراءات عند فرض العقوبات.

وقدمت كل هذه المقترحات على شكل مشروع قانون من قبل مجموعة تضم 5 من أعضاء مجلس الشيوخ 3 من الحزب الديمقراطي، و2 من الحزب الجمهوري.

