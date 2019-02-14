الان تتابع المعارضة السودانية تتوحد للمطالبة بتنحي عمر البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

طالبت جماعات المعارضة السودانية الرئيسية في أول مؤتمر صحفي مشترك لها منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد الرئيس عمر حسن البشير بالتنحي.

ودعت المعارضة الحكومة إلى الاستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي لمدة أربع سنوات تليه انتخابات.

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وقال محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي، اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سينفذ بعد إسقاط النظام وإقامة مؤتمر دستوري بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يُحكم السودان.

وأضاف الخطيب : اتفقنا على الخروج في موكب هادر يقدم مذكرة للنظام يطالبه بالتنحي وفى ذات الوقت تخرج كواكب من كل مناطق السودان لفتح الباب لبدء الإضراب السياسي العام والعصيان المدني.

وعقد البشير هو الآخر تجمعا حاشدا في العاصمة الخرطوم ودعا إلى السلام، نؤكد أن العام الحالي 2019 سيكون عام السلام وإسكات البندقية بصورة دائمة في السودان وهناك إرادة لإكمال السلام في السودان وإقناع الطرف الآخر بجدوى السلام.

وأضاف : نريد الحفاظ على شبابنا من الاستهداف لأنهم رصيدنا للمستقبل.