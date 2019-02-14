الان تتابع القيادي الحوثي راكان مهدي الجبري في قبضة قوات الشرعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365: تمكنت قوات الشرعية في اليمن من أسر قيادي حوثي معروف يدعى راكان الجبري من بلاد الرزامي عاكفه. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد نفذت العملية النوعية على يد ابطال اللواء حرب 1 مشاه جبلي بقياده العميد ابوجبر الغنيمي.

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