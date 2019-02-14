الان تتابع إيران تنفذ حملة اغتيالات في أنحاء أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وارسو- الخليج 365:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بـتنفيذ حملة اغتيالات في أنحاء أوروبا.وقال بومبيو في حديث مع شبكة (بي بي إس) من العاصمة البولندية وارسو، حيث يشارك هناك في مؤتمر بشأن الشرق الأوسط إن التهديد الناجم عن انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط حقيقي، وأن إيران لها تأثير ضخم على المنطقة المضطربة، لكن ليس بما يصب في أي شيء جيد.

وأضاف: هناك مصالح مشتركة بين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والأردنيين، والجميع يدرك أن بلاده في خطر من إيران، وقد سمع الأوروبيون الليلة أن بلادهم في خطر أيضا.

وأكد بومبيو: إيران تنفذ حملة اغتيالات في أنحاء أوروبا وهذه ظاهرة عالمية.