صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تفضح عصابة الحمدين

أشارت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إلى أن أحد أفراد العصابة الحاكمة في قطر اشترى شقة بنتهاوس في مدينة مانهاتن الأمريكية من مالكها راؤول جورين قطب الإعلام الفنزويلي المتهم بالاحتيال، والذى تجنب مصادرة محتملة للشقة من جانب الحكومة الفيدرالية الامريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مالك قناة جلوبوفسيون التلفزيوني، راؤول جورين، باع ثلاثة عقارات أخرى مملوكة له لـمشترين أخرين، قبل اتهامه من قبل محكمة أمريكية بالإحتيال العام الماضي، لافتة النظر إلى أنه قد يتم مصادرة تلك العقارات في الوقت الراهن.

وبينت الصحيفة أن الوحدة رقم 3802 الكائنة في 60 شارع ريفرسايد بمدينة مانهاتن الأمريكية لن يتم مصادرتها، على الرغم من أن جورين باعها بعد توجيه الاتهام له، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول توغل الحمدين داخل غرفات صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن مشترى الوحدة رقم 3802 هو عضو في الأسرة الحاكمة في قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وفقا للسجلات ومصدر مطلع بشكل مباشر على صفقة البيع.

ولم يتم التوصل للأسباب وراء عدم إدراج هذا العقار ضمن قائمة الأصول المستهدفة المملوكة لقطب العقارات الفنزويلي، والمحتمل مصادرتها من قبل الحكومة الأمريكية.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد انتقد قطر ووصفها بأنها "ممول تاريخي للإرهاب"، قبل أن يقلل من حدة موقفه تجاه الدوحة العام الماضي قبيل استقباله لأمير قطر تميم بن حمد الثاني في البيت الأبيض، ووصفه بـ"الصديق الجيد".

وكان جورين قد اشترى الشقة البنتهاوس التي تبلغ مساحتها 3096 متر مربع من المطور العقاري، بسعر 6.45 مليون دولار في عام 2012، وفقا لسجلات مدينة مانهاتن، قبل أن يبيعها العام الماضي بسعر 8.6 مليون دولار لشركة "ريفرسايد" القابضة.

وأجريت الصفقة في 17 سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهر من إتهام جورين رسميا بالاحتيال وغسيل الأموال في محكمة فيدرالية في ميامي.

كذلك كشفت الصحيفة أن ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض رفضو الإجابة عن الأسئلة بهذا الصدد ووجهوا التساؤل لوزارة العدل، التي رفضت بدورها التعليق.