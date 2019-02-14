اتفاق بين المؤسسات الأوروبية حول كيفية إصلاح حقوق النشر

اسماء السيد - ستراسبورغ: توصل ممثلو المؤسسات الأوروبية الثلاث (المفوضية والمجلس والبرلمان) الاربعاء الى اتفاق حول كيفية إصلاح حقوق النشر.
وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية اندروس انسيب المكلف الملف في تغريدة "تم التوصل الى اتفاق بشأن حقوق النشر".
واضاف "اخيرا ستصبح للاوروبيين قواعد حديثة حول حقوق النشر متلائمة مع العصر الرقمي مع منافع حقيقية للجميع، تشمل حقوقا مضمونة للمستخدمين وعائدا عادلا للمبدعين، ووضوحا في القواعد على المنصات".
وهذا الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل اليه بين مفاوضي البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء بعد ثلاثة ايام من المباحثات برعاية المفوضية، لا يزال يحتاج الى اعتماده من المجلس الاوروبي، والى تصديق اعضاء البرلمان الاوروبي عليه، وذلك قبل الانتخابات الاوروبية في ايار/مايو.
والهدف من هذا الاصلاح الذي خضع لنقاشات حامية منذ عرضته المفوضية الاوروبية في ايلول/سبتمبر 2016 ، يتمثل في تحديث حقوق النشر لتتلاءم مع العصر الرقمي.
وشهدت المناقشات معركة حامية الوطيس بين مختلف مراكز النفوذ ووسائل الاعلام والمبدعين الذين يرغبون في تثمين اكبر لاعمالهم من جهة، وعمالقة العالم الرقمي من جهة أخرى الذين يدافعون عن أعمالهم، وانضم اليهم بشكل غير متوقع، ناشطون من اجل الحرية في عالم الانترنت.
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