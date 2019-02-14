شكرا لقرائتكم خبر عن برهامى يجيز استخدام الكريم قبل الوضوء.. وعميد الدراسات الإسلامية ينتقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما تأثير استعمال كريمات الشعر بأنواعها سواء الكريم - وكريم جيل والجيل وزيت على الوضوء؟ هذا عنوان فتوى جديد أصدرها ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فيما انتقد داعية أزهرى إصدار مثل هذه الفتاوى من التيار السلفى، مشيرا إلى أن المختص بالرد على مثل تلك الفتاوى هو الأزهر فقط.

فى البداية أصدر الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى أجاز فثيها استخدام جيل الشعر خلال الوضوء ما لم يمنع وصول الماء إلى الشعر.

قال نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فتواه: الكريمات والزيوت لا تمنع وصول الماء للشعر ما لم تكوِّن طبقة سميكة عازلة، أما هي في حدِّ ذاتها فلا تؤثِّر؛ لثبوت الادهان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة؛ أما الذي يمنع صحة الوضوء فهو ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة والشعر والأظافر، كالمانكير وبعض أنواع الزينة اللاصقة.

وفى المقابل أكد الدكتور محمد عبد العاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع القليوبية، أن مثل هذه الفتاوى لابد أن تصدر فقط من الأزهر ودار الإفتاء لتبيان حكم هذه الأمور، مشيرا إلى أن الوضوء له أركان، ومسح الرأس أحد هذه الأركان وفقا للنص.

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وأضاف عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع القليوبية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه إذا لم يصل الماء لكل الشعر فالوضوء باطل، فالماء لابد أن يصل إلى شعر الرأس بالكامل، ولا ينبغى وجود أى حائل يمنع وصوله.