السعودية تأسف لاقتراح بروكسل إدراجها على القائمة السوداء في مجال تبييض الأموال

أعربت السعودية عن "أسفها" للاقتراح الذي تقدّمت به المفوضية الأوروبية لإدراج المملكة ضمن "قائمتها السوداء" للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان إنّ "المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكّدة أنّ التزامها "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية".
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