استئناف المفاوضات التجارية الأميركية-الصينية في بكين

استأنفت الولايات المتّحدة و​الصين​ مفاوضاتهما التجارية في بكين على مستوى رؤساء الوفدين قبل أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لفرض حزمة جديدة من العقوبات على بكين.

وصافح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أمام عدسات المصوّرين قبل أن يبدأوا مباحثاتهم في منتزه غرب العاصمة الصينية.

وقبيل مغادرته فندقه متوجّهاً إلى مكان الاجتماع أعلن منوتشن للصحافيين أنّه ينتظر "بفارغ الصبر" إجراء هذه المباحثات مع المسؤولين الصينيين.

ويأتي استئناف هذه المباحثات في الوقت الذي حذّر فيه ​صندوق النقد الدولي​ من "عاصفة" قد تضرب ​الاقتصاد العالمي​ ومرتبطة جزئياً بحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.