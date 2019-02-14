قتل خمسة جنود في هجومين استهدفاهم في مكانين مختلفين في وسط مالي ، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية وكالة فرانس برس، كاشفة ان "عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي لهجوم بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار كثيف".
وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، مشيراً إلى أنّ عناصر هذه الوحدة كانوا في موبتي في مهمة لتأمين سلامة رفقاء لهم توجهوا إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس برس: هجومان منفصلان في مالي يوقعان 5 قتلى عسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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