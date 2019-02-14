فرانس برس: هجومان منفصلان في مالي يوقعان 5 قتلى عسكريين

قتل خمسة جنود في هجومين استهدفاهم في مكانين مختلفين في وسط مالي ، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية وكالة فرانس برس، كاشفة ان "عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي لهجوم ب​عبوة ناسفة​ أعقبه ​إطلاق نار​ كثيف".

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، مشيراً إلى أنّ عناصر هذه الوحدة كانوا في موبتي في مهمة لتأمين سلامة رفقاء لهم توجهوا إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري.