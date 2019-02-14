زعيتر: العرض الايراني قد يحرج واشنطن ويدفعها الى زيادة تسليح الجيش

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر​، أنّ عرض وزير الخارجية الايرانية ​محمد جواد ظريف​ في شأن تسليح ​الجيش اللبناني​ مهم لأننا في حاجة الى سلاح لمواجهة العدو الإسرائيلي". ورأى زعيتر في حديث صحافي انّ هذا الأمر قد يُحرج ​واشنطن​ ويدفعها الى زيادة تسليح الجيش، لا أن تعطينا فتات ​السلاح​ وتقول إنها تسلّح الجيش"، مشيراً الى أن "يمكننا أن نفتّش عن مخرج للإلتفاف على العقوبات".

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