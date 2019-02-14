عقيص: لبنان يعاني اقتصادياً فلا ينقصه أي خطوة قد تضعه في مرمى العقوبات الأميركية

اعتبر عضو كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص إنّ جميع القوى الإقليمية والدولية تحاول حشد الهمم قبل مؤتمر وارسو، ورأى أنّ الأساس هو ما سينتج عن وارسو، لأنّ لبنان يتأثر بالسياسات الإقليمية والدولية.
ولفت عقيص في حديث صحافي بموضوع العرض الإيراني في ما خَص التسليح، الى "ان لبنان يعاني اقتصادياً، فلا ينقصه أي خطوة قد تضعه في مرمى العقوبات الأميركية". وسأل ان "لو كانت منظومة الدفاع الجوي الإيراني جديرة بالثقة لماذا لا تستعمل في سوريا لصَد الهجمات الإسرائيلية؟".
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