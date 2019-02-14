الجمهورية: وزارة المال بصدد إحالة كل المستندات حول كيفية صرف المليارات المشكوك بوجهة صرفها

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ ​وزارة المال​ بصدد إحالة كل المستندات حول كيفية صرف المليارات المشكوك بوجهة صرفها، الى ​المجلس النيابي​ والتي طالبَ بها النائب ​حسن فضل الله​ في كلمته في جلسات الثقة ، وهو أمر كما تؤكد مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، يوجِب إعادة طرح هذا الملف على المجلس لإماطة اللثام عن كل ما اعتراه من التباسات ووجهات صرف غير معروفة.

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