علمت "الأخبار" أن لجنة مشتركة من ​وزارة الصناعة​ والمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ شُكّلت أمس، بعد اجتماع بين وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ ورئيس المصلحة ​سامي علوية​. وتهدف اللجنة إلى "مسح المؤسسات الصناعية المرخّصة الواقعة على مجرى النهر (...) ومتابعة المؤسسات موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من التزامها اتخاذ إجراءات وقف التلويث وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها (...) ومسح المؤسسات غير المرخصة ومنع أي شكل من أشكال التصريف في شبكات ​الصرف الصحي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: لجنة مشتركة من الصناعة ومصلحة الليطاني لمسح المؤسسات الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.