حريق غابات يدمر 12 منزلا في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

ذكرت السلطات الأسترالية أن حريق غابات في بلدة ريفية شرقي البلاد تسببت في تدمير 12 منزلا وإلحاق أضرار بثمانية منازل أخرى.

وكان الحريق الذي اندلع بالقرب من بلدة تينجا في نيو ساوث ويلز شمالي سيدني، قد بدأ يوم الثلاثاء واستشرى في أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن، وأججته رياح غير متوقعة.

وظل الحريق ينتشر في عدة اتجاهات ليل الأربعاء/الخميس بسبب تغير اتجاه الرياح، حسبما أفادت هيئة الإطفاء في نيو ساوث ويلز.

ويوجد حاليا نحو 36 حريق غابات في أنحاء نيو ساوث ويلز، بينها 10 حرائق لم يتم احتواؤها بعد.