ترامب يدرس تمديد مهلة رفع رسوم الواردات الصينية 60 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة التي حددها لرفع الرسوم على واردات من الصين، لمدة 60 يوما إضافية.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها، مع محاولة أكبر اقتصادين في العالم التفاوض بشأن حل نزاعهما التجاري.

وقال ترامب ، الثلاثاء، إنه منفتح على تمديد المهلة المقررة في أول مارس لزيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.

وكشفت المصادر عن أن ترامب يدرس إضافة 60 يوما إلى تلك المهلة.