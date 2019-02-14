حدث ليلاً.. مناقشات تعديل الدستور ومشاركة السعودية بقمة وارسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة علي الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

10 ساعات من مناقشات تعديل الدستور.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

استمع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، لآراء 221 نائبًا من جميع التيارات الحزبية والمستقلة المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية.

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"عبدالعال": السيسي لا يطمع في الحكم أو مد فترات الرئاسة

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النواب إلى عدم اختزال التعديلات الدستورية في مادة مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يطمع في الحكم ولا مد فترة الرئاسة.

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متحدث "النواب": التعديلات الدستورية ملك لكل الشعب المصري

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن أكثر من 160 نائبًا يمثلون كل التيارات السياسية أدلوا برأيهم اليوم في التعديلات الدستورية في مناخ من الديمقراطية والشفافية.

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وكيل البرلمان: أغلبية النواب تؤيد التعديلات الدستورية

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن كل النواب من مختلف الأطياف السياسية أدلوا برأيهم اليوم في التعديلات الدستورية من خلال 3 جلسات عامة.

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برلماني: قرار تعيين وزير الإسكان الجديد لم يُعرض على البرلمان اليوم لهذا السبب

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتم عرض قرار تعيين وزير الإسكان الجديد على البرلمان في جلسة اليوم، مشيرًا إلى أنه قد عُرض على البرلمان قرار تشكيل مجلس وزارة الإسكان بمعرفة أو بتكليف المهندس مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على هذا التشكيل.

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رئيس البرلمان يحذر من الربط بين تعديل الدستور وولاية الرئيس السيسي

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من "وقوع بعض النواب في فخ الربط بين التعديلات الدستورية المقترحة، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فيما يتعلق بمد مدة الرئاسة".

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مصر تشارك في فعاليات مجلس وزراء المياه الأفارقة برواندا

شاركت الدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال إفريقيا.

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"شعراوي" يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في إدارة المخلفات الصلبة

بحث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع وفد من البنك الدولي اليوم، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في إطار إدارة البرنامج المتكامل للمخلفات الصلبة.

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مصطفى الفقي يكشف عن أهمية تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدور السياسي لمصر في القارة الإفريقية قوي من الناحية التاريخية، والموقع الجغرافي يفرض وجود مصر سياسيًّا في القارة.

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في مولد السيدة نفيسة.. المقابر "عمرانة" بحِس زوار آل البيت (صور)

طيلة ستة أيام فُتحت الضيافات لأهل مولد السيدة نفيسة، الذي بدأت فعالياته الجمعة الماضية.

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مقتل 20 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني في تفجير انتحاري

قُتل 20 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بعد تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم بمدينة زاهدان جنوبي شرق البلاد.

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السعودية: نشارك مع 70 دولة في قمة وارسو ضد تهديد إيران

أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها في قمة وارسو، مشيرة إلى أنها بالانضمام إلى الدول الأخرى المشاركة تتخذ موقفا لمواجهة التحديات التي تهدد الشرق الأوسط وعلى رأسها النظام الإيراني.

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السودان يعلن مشاركته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

أعلن السودان، عن مشاركته في القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

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نتنياهو: نعتزم العمل مع الدول العربية لمحاربة إيران

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم العمل مع الدول العربية في المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة، لمناقشة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط في وارسو؛ للتركيز على "المصلحة المشتركة للحرب مع إيران".

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الكونجرس يصوت لـ"تقييد" دعم التحالف العربي في اليمن.. وترامب يعد بتعطيل القرار

صوت الكونجرس الأمريكي، لتقييد دعم عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

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إيران تهدد بالرد على الهجوم الانتحاري خارج حدودها

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني إن رد طهران على الهجوم الانتحاري الذي أودي بحياة 27 جنديًا في منطقة بجنوب شرق البلاد، لن يقتصر على حدود إيران.

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40 سفيرًا بريطانيا سابقًا يدعون إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

دعا أكثر من 40 سفيرًا بريطانيا سابقًا رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تمديد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

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الرئاسي الليبي: قصف موقع لأنصار تنظيم القاعدة في ضواحي أوباري

أعلن محمد السلاك، المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، فايز السراج، عن قصف موقع لأنصار تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة أوباري.

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