البداية ببورسعيد.. تفاصيل تنفيذ وحدات مساحتها 120 مترًا إسكان اجتماعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن محور جديد لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتم تنفيذه في المدن الجديدة وموجه لمحدودي الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمصراوي أنه سيتم البدء في تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي 120 مترًا، لافتةً إلى أن مدينة بور سعيد هي أول مدينة سيتم تنفيذ بها هذا المشروع.

وتابعت: "تم تحديد قطع الأراضي التي سينفذ عليها عمارات الإسكان الاجتماعي بالمساحات الجديدة، وننتظر الحصول على القرار الوزارة والتراخيص لبدء تنفيذ الوحدات ثم الإعداد لطرحها على المواطنين".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي على مدار 4 سنوات يطرح وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات موحدة تصل إلى 90 مترًا، بينما طرح في الإعلان العاشر وهو أخر إعلان للصندوق بعض الوحدات التي تصل إلى 75 مترًا، تقدم على حجزها 7% من المتقديم الذي تجاوز عددهم 220 ألف مواطن.​