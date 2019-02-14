ترفيق الأراضي وتسليم الشقق.. 5 ملفات تنتظر "الجزار" وزير الإسكان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

مجموعة من الملفات والتحديات الشائكة تنتظر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون وزيرًا بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وعلى رأس هذه الملفات استكمال ما بدأه مدبولي من عميات تنفيذ في مدن الجيل الرابع، بجانب مواجهة المشاكل التي يتعرض لها الحاجزين في المشروعات السكنية المختلفة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الملفات التي تنتظر وزير الإسكان الجديد.

1- استكمال الإسكان الاجتماعي:

مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث شهد طفرة كبيرة مع بداية تولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة الإسكان في 2014، ومع إعطاء الرئيس السيسي الأولوية لهذا المشروع، فكان من المخطط أن يتم تنفيذ مليون وحدة بنهاية 2019، لكن الوضع الحالي للمشروع يصل إلى 500 ألف وحدة.

فالجزار سيكون عليه مسؤولية كبيرة في استكمال باقي المشروع، وإيجاد طرق للتمويل، حتى يتم الانتهاء من المليون وحدة سكنية التي أعلن عنها الرئيس السيسي في 2014.

2- تسليم المشروعات المتأخرة:

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طرحت وزارة الإسكان مشروعين للإسكان المتوسط "دار مصر - سكن مصر" خلال فترة تولي مدبولي الوزارة، حيث تم طرح أكثر من مرحلة في كل مشروع، لكن مشروع دار مصر شهد تأخر كبير في التسليم قارب على 3 سنوات.

3- ترفيق الأراضي:

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية العام الماضي أكثر من 43 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح واتبعتها بمرحلة تكميلية، ثم بعد ذلك طرحت 30 ألف قطعة جديدة، بخلاف ما يقرب من 10 ألف قطعة ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج، كل هذه الأراضي تحتاج إلى الترفيق وتمويل كبير حتى تفي الوزارة بوعودها أمام الحاجزين، وتسلم الأراضي في المواعيد المقررة.

4- مدن الجيل الرابع:

استكمال تنفيذ مدن الجيل الرابع التي بدأ تخطيطها منذ 2015، والتي وصلت إلى 13 مدينة يوجد منها 9 تحت التأسيس، أهمها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق بور سعيد، وغرب أسيوط وغرب قنا في الصعيد، خاصة وأن هذه المدن لعبت دور كبير في نجاح فترة الدكتور مصطفى مدبولي كوزيرًا للإسكان، وأهلته بشكل كبير أن يكون رئيسًا للوزراء.

5- تطوير العشوائيات:

تطوير المناطق العشوائية أحد الركائز الرئيسية التي كلف الرئيس السيسي بها الحكومة، فوزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المختصة، للعمل على تطوير كل البؤر العشوائية، وبالفعل خلال فترة مدبولي تم تقسيم المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة وغير آمنة، لكن الآن يوجد أمام الوزير الجديد للإسكان مسؤولية تطوير المناطق الآمنة والتي يصل عددها إلى 300 منطقة في كل الجمهورية.​