استمرار العواصف الثلجية في كندا وإلغاء مئات الرحلات الجوية

أدى تساقط كميات كبيرة من الثلوج فى شرق كندا إلى غلق عشرات المؤسسات التعليمية وإلغاء مئات الرحلات الجوية من تورونتو الى الساحل الأطلسى مرورا بمونتريال.
وقالت “إدارة المدينة والأرصاد الوطنية” إن “تساقط الثلوج استمر بلا انقطاعوبلغت سماكته 30 سنتم في شوارع مونتريال.
ويتوقع أن يتساقط فى المدينة ما بين 35 و40 سم من الثلوج ما يشكل أشد عاصفة ثلجية لهذا الشتاء في
ومع تقدم المنخفض الجوي باتجاه الساحل باتت الرؤية شبه منعدمة في شرق كيبيك وفي مقاطعة نيو برانسويك المجاورة خصوصا بسبب شدة الرياح.
وفي مونتريال كبرى مدن كيبيك والتي تضم اربعة ملايين نسمة، اغلقت المدارس والجامعات في اجراء نادر واتخذ قرار مماثل في اوتاوا وكيبيك ومونكتون وهاليفاكس.
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