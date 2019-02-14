شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة التضامن أمام البرلمان لإلزام المقبلين على الزواج بتلقى دورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الإقتراحات والشكاوي تقريرها حول الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تأهيلية للزواج؛ وهو الإقتراح الذي أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في 9 ديسمبر سنة 2018 الي اللجنة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس.

وأوصت وزارتا الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، كما رأت اللجنة أن الإقتراح برغبة مقبول شكلا، وأوصت المجلس بإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.

ويرصد "الخليج 365 " أبرز ما جاء فى خطة وزارة التضامن والصحة على النحو التالي :

إطلاق مشروع التوعيه للمقبلين على الزواج.

سيتم عملها من خلال دورات تدريبيه بجامعة القاهره وبمشاركة أعضاء من دار الافتاء .

Advertisements

تتضمن خطة البدء فى دورات بشهر فبراير الجارى بـ 3 محافظات وهى "القاهرة ، الإسكندريه ، وبورسعيد "

استكمال باقى المحافظات ابتداء من العام المقبل.

تستهدف الفئات من سن 20 إلى 35 سنة.

قامت أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة بعمل لجنة من الأطباء النفسيين المتخصصين فى العلاج الزوجى.