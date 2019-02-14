شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يتساءلون: "إزاى عضوية مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 فقط؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الكورانى، إنه يؤيد التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة ليستكمل الرئيس تحقيق الإنجازات.

وتابع "الكورانى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء: "كلنا على مرأى ومسمع بالإنجازات التى تحققت فى الدولة فى كل القطاعات، وهى إعجاز وليس إنجاز فقط، ازاى عضوية أعضاء مجلس النواب تكون خمس سنوات ومش على أد طموحنا، فما حال رئيس الجمهورية مدته 4 سنوات ..أمر صعب جدا، وأهم التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، كنا نحلم به على مدار 30 سنة، ولابد أن يكون هناك وزير إعلام".

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فيما أعلن النائب محمد الشورى، موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "الشعب المصرى هو من فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب قبل ما يكون رئيس جمهورية، والسيسى لو قلنا من هنا لبكره فى حقه مش هنكافأه، طهر مصر من الإخوان والإرهاب، ومازال يحارب الإرهاب، وطور القوات المسبلحة، وأرجع الشرطة للشارع ورجعلها هيبتها فى الشارع، ويحمى الشعب من أمراض مثل فيروس سى وغيرها، ويعمل على تطوير منظومتى الصحة والتعليم".

من جانبها، أيدت النائبة منى شاكر، عضو ائتلاف دعم مصر، التعديلات الدستورية، وزيادة مدة فترة رئاسة الجمهورية، مشيدة بإنجازات الرئيس السيسى، وقالت: "نتذكر أيام ما كنا نستلم لتر البنزين بعشر أضعاف سعره فى السوق السوداء، وطوابير العيش، الرئيس استلم البلد محروقة ومنتهية، وبعد كل الإنجازات دى نجيب حد جديد لحد ما يتعرف على مشاكل البلد، موافقة على مد الفترة لـ6 سنوات، بس الريس ربنا يهديه ويوافق يترشح".

وأكد النائب محمد زكريا محى الدين، موافقته على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وقال إنه يعترض على بعض المواد التى جاءت فى التعديلات، وسيطرح رؤيته عند المناقشة.