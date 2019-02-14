شكرا لقرائتكم خبر عن فتى الشاطر يواصل تحريض الإخوان على العنف ضد مصر ويزعم: لا حل إلا بالسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد المغير، القيادى الإخوانى، وفتى خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان الإرهابية، تحريضه لشباب الجماعة على حمل السلاح، واستخدام العنف، فى الوقت الذى اعتبر فيه باحث إسلامى ، أن هذا التحريض يأتى فى سياق الانقسامات الدائرة حاليا داخل جماعة الإخوان.

وقال فتى خيرت الشاطر، فى تصريحات مقتضبة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا حل إلا بالسلاح"، فى تحريض مباشر وصريح لقواعد الجماعة على حمل السلاح.

واعتبر مراقبون لتطورات الجماعة الارهابية أن هناك العديد من المؤشرات يتضح من ورائها أن التيار الشبابي داخل الجماعة يرغب في إظهار أوراقه التي من الممكن أن تشكل عامل ضغط على قيادات الحرس القديم بالإخوان التي يعتبروها مسؤولة عن معاناته في الخارج والمأساة التي يعيشها أفراده في تركيا وغيرها.

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