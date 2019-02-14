شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن البرلمان": ينقصنا جلسة واحدة للانتهاء من قانون "القومى للسكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة أخيرة للانتهاء من مشروع قانون المجلس القومى للسكان ، والتى من المتوقع أن تكون الأسبوع المقبل.

وأوضح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تشكيل المجلس القومى وفقا للقانون الجديد سيكون أكثر فاعلية فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية وبداية ضمانه لانطلاق الاستراتيجيه القومية لمواجهتها.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ، أن المجلس القومى للسكان كان قد تراجع دوره بعد ما أصبح تابعا لوزارة الصحة ، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال هذا التشريع بإخراجه من عباءة الوزارة ليكون جهة مستقلة تتولى مسئولية متابعة كافة مؤسسات الدولة فيما هم مكلفون به بشأن تنفيذ استراتيجية 2030 على أن يرفع المجلس تقاريره بشكل دورى للبرلمان والحكومة.

Advertisements

ولفت أن استقلاليته ستجعله جهة أعلى من الوزارات وتمكنه من تنفيذ الاستراتيجية ومخاطبة المؤسسات بشكل أوسع.