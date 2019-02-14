شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شباب التجمع: الحزب مع مبدأ تعديل الدستور لأنه ليس قرآنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عصام ، أمين شباب حزب التجمع، إن حزب التجمع مع مبدأ تعديل الدستور لأنه ليس قرآنا ونرى أن هناك ضرورة لتعديله بينما نحن نرفض الموافقة على المواد المقترحة كحزمة واحدة، لأننا نرى أن هناك مواد أخرى أهم.

وأضاف فى تدوينة عبر صفحة فيس بوك: "لا تستطيع أن توافق هيئتنا البرلمانية علي المواد كحزمة واحدة، والحوار المجتمعى الحقيقي غير متوفر حتى ائتلاف دعم مصر لم يكلف خاطرة على فتح حوار مع بقية الأحزاب، ولهذا نحن نرى أهمية فتح حوار مع الأحزاب السياسية للوصول لصيغة متوافقة حول هذه التعديلات وإعادة تقديمها مرة أخرى للبرلمان.

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