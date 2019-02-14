شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد ماهر حامد: قمة أديس أبابا كانت مثمرة فى ظل ما طرحته مصر من قضايا التنمية وحل النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد ماهر حامد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قمة الاتحاد الإفريقى كانت مثمرة للغاية فى ظل ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قضايا تتعلق بالقارة السمراء، حيث ركز على ضرورة أن تتولى دول القارة مشاكلها، ولا تسمح لأى قوى أخرى بالتدخل فى مشاكلها.

وأضاف نائب الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، أن الرئيس قدم فى الدورة الـ 32 للاتحاد الأفريقى خارطة طريق لحل قضايا القارة السمراء والتغلب عليها ، مشيدا بقضية تسوية النزاعات وإسكات البنادق بحلول عام 2020، والتى اعتبرت من أهم القضايا التى تناولتها القمة.

وقال النائب محمد ماهر حامد، أن مصر ناقشت خلال القمة ملف التنمية والتى تعتبر أساس استقرار أى دولة، والرادع لمكافحة الإرهاب، كما أن هناك أولويات أيضاً فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويجب على دول الاتحاد الأفريقى العمل عليها خلال الفترة المقبلة وهو ما تساعد فيه مصر دائما أشقائها فى القارة السمراء.