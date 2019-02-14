شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يعلن فى بيان رسمى تفاصيل الاحتفال بمئوية ثورة 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى للحزب والمشرف على الاحتفال بمئوية الوفد، بأن الاستعداد للإحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد يجرى على قدم وساق، وذلك من حيث الأستعدادات والتجهيزات التى تجرى حالياً لتجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى (المنارة) استعداداً للاحتفالية الكبرى للشعب المصرى وليس الوفديين فقط.

واضاف الهضيبى فى بيان اليوم أنه تم إعداد فيلم وثائقى لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين كما تم الاتفاق مع فرقة الموسيقى العربية للمشاركة فى برنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة فى الاحتفالية.

وأشار إلى أن السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب سوف يلقى كلمة فى بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسى للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية فى مصر كما يتطرق إلى هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصرى.

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وأضاف الهضيبى أنه تم طبع الدعوات على شكل وثيقة والبدء فى توجيهها من الأسبوع المقبل إلى السادة المسئولين بمجلس الوزراء، وكذلك مجلس النواب وقيادات الأحزاب المصرية، بالإضافة إلى بعض رؤساء الدول العربية والأفريقية والعالمية وسفراء الدول الأجنبية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثورة 1919 باعتبارها ثورة أثرت فى وجدان الكثير من الشعوب فى دول العالم.

وعقد رؤساء اللجان النوعية لحزب الوفد برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي له، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، لمناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات ودور كل لجنة فى تقديم احتفالية تليق بمئوية ثورة 19 وحزب الوفد، بالإضافة إلى استكمال المبادرات الخدمية التى يقوم بها الحزب.

وأكد كاظم فاضل سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن اجتماع لجنة الحزب بغرب القاهرة مع اللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" شهد وضع خطة عمل المبادرة بالقاهرة خلال الفترة القادمة. وأضاف فاضل أن من أهداف المبادرة افتتاح مقرات جديدة للحزب بعدد من أحياء القاهرة من أجل التواصل الدائم مع المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضح سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد عندما قرر تدشين مبادرة "الوفد مع الناس" أكد على استمرارها خلال الفترة القادمة للتواصل مع المواطنين في كافة المحافظات بالإضافة لإعداد كوادر جديدة وشابة من أجل انتخابات مجلس النواب القادمة والمحليات.