شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: بدأنا حملة مكبرة لوقف معاناة أهالى السويس من القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق متولى، عضو مجلس النواب عن السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على بدء الحملة المكبرة لنظافة وتجميل منطقة مساكن النور بحى عتاقة، موجها الشكر الى كل من "وليد شوقى" رئيس حى عتاقة، ومصطفى الملاح، مدير متابعة الحى، وكذلك للمهندس محمد أحمد عليوة، رئيس مجلس أدارة شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس عمرو فاروق، رئيس قطاعات الشئون الهندسية بالشركة، على الاستجابة والمشاركة المجتمعية، وتوفير معدات اللودر وسيارات النقل.

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وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من مشكلة امتلاء المنطقة بالقمامة والمخلفات بما يتسبب فى معاناة الأهالى والأطفال من التلوث البصرى والروائح الكريهة والكلاب الضالة، بالإضافة إلى تكاثر الميكروبات وبالتالى انتشار الأمراض المعدية التى تؤثر على صحة المواطنين تأثيرا ضارا، بما ينعكس على القدرة الإنتاجية لهم، كما ان تراكم المخلفات على جوانب الطرقات تزيد من المشكلة المرورية.

وأوضح النائب أنه تم رفع اكوام قمامة ومخلفات ركام بلغت حوالى 650 طن قمامة ومخلفات بناء، فى اليوم الاول للحملة، مؤكدا استمرار الحملة بمنطقة مساكن النور، حفاظا على البيئة وآثار هذه المخلفات على صحة أهالى المنطقة، مشيرا الى أن المدينة الباسلة تستحق منا جميعاً كل تقدير وتقديم الخدمات من أجل عودة محافظة السويس لجمالها وبهائها مرة أخرى وعروساً للبحر الأحمر.