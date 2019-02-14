شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الهيئات البرلمانية من تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية موقفهم من التعديلات الدستورية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وفيما يلى نرصد آراء الأحزاب من تعديل الدستور.

1. أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على التعديلات.

2. حزب الوفد يعلن موافقته على التعديل، ويؤكد سيتم مناقشتها بالحزب، لإصدار رأيه شاملا بشأنها.

3. الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن تعلن موافقتها على تعديل الدستور.

4. صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وممثل هيئته البرلمانية يعلن موافقته على تعديل الدستور.

5. "برلمانية حماة الوطن": تؤيد التعديلات الدستورية وتؤكد: نحتفظ بحقنا بتقديم تعديلات.

6. "برلمانية النور" توافق على التعديلات الدستور وتعترض على كلمة "المدنية".

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7. "برلمانية الشعب الجمهورى" تعلن موافقتها على التعديلات وتؤكد: تمثل رأى الشعب.

8. "برلمانية المحافظين": وافقنا على الدستور من أجل مصر.

9. برلمانية حزب المؤتمر تؤكد موافقتها على التعديلات.

10. برلمانية حزب السلام الديمقراطي: نعم لتعديل الدستور.

11. برلمانية حزب مصر الحديثة تؤيد تعديل الدستور.

12. الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية تعلن موافقتها على تعديل الدستور.

13. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى يعلن موافقة حزبه على التعديلات.

14. المصرى الديمقراطى يعلن رفضه للتعديلات.

15. الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، سيد عبد العال خلال الجسة العامة: أتوقع أننى لا استطيع أن أبدى موافقتى على تعديل الدستور بهذه الصياغة.